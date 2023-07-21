'Есть эффективные варианты защиты от российских атак': Rheinmetall не откажется от планов строительства танкового завода в Украине

В немецком оружейном концерне "Rheinmetall" отреагировали на угрозы российских властей считать будущий завод концерна в Украине "законной целью" РФ. Генеральный директор Армин Паппергер заявил, что Rheinmetall сможет оградить свой завод в Украине от российских атак.

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По его словам, для этого есть "эффективные варианты". Об этом Паппергер рассказал в интервью изданию "Bild".

Паппергер сказал, что от планов создания завода в Украине не отказывается, а также планирует защитить его от атак с помощью систем противовоздушной обороны собственного производства.

Кроме того, Rheinmetall привлекается "вместе с компанией-партнером "Укроборонпром", которая уже имеет большое количество площадок в стране".

Он подчеркнул, что для Rheinmetall ключевой задачей является поддержка украинских партнеров в борьбе против российских оккупантов.

"Для нас в Rheinmetall ключевой задачей является поддержка наших украинских партнеров в борьбе за свободу и демократию и скорейшее удовлетворение их неотложных потребностей", – сказал гендиректор Rheinmetall.

Отметим, что на брифинге 20 июля Захарова издала, что завод по производству бронетехники, который в Украине планирует открыть Rheinmetall, якобы для РФ является "законной целью".

Ранее Паппергер сказал, что завод заработает уже в октябре 2023 года. Предприятие будет работать в западной части страны и не только производит танки и другую бронетехнику, но и будет учить украинцев обслуживать ее.

Как сообщал OBOZREVATEL, Rheinmetall также работает над созданием центра обслуживания военной техники, который передается Украине в рамках военной помощи от западных государств. Такой центр появится на территории соседней с Украиной Румынии.

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