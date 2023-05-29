'Много бреда': Свитолина поставила на место фанатов, которые освистали Костюк за отказ жать руку первой ракетке Беларуси

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина возмутилась поведением болельщиков во время матча Roland Garros между Мартой Костюк и беларуской Ариной Соболенко. Наша теннисистка осудила фанатов после того, как они освистали ее соотечественницу, которая не стала пожимать руку сопернице из страны-агрессорке.

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Об этом Свитолина заявила на пресс-конференции после своей победы над Мартиной Тревизан в первой игре Roland Garros, пишет портал "Большой теннис Украины". Она подчеркнула, что мир должен сосредоточиться на поддержке Украины, и назвала ситуацию с Костюк абсолютно неприемлемой.

"Что ж, что я увидела, так это, что многое... Я не знаю, как сказать это мягче... Много бреда вокруг ситуации в тот момент, когда сосредоточиться надо на главном, что происходит. Многие люди, украинский народ, нуждаются в помощи и поддержке. Мы сосредотачиваемся на многих, знаете ли, таких вещах, как пустые слова, пустые вещи, которые не помогают ситуации, не помогают ничему. Поэтому сейчас я приглашаю всех сосредоточиться – это на помощи украинцам. Это главное – помогать детям, помогать женщинам, которые потеряли своих мужчин, потому что они на войне и воюют за Украину. Мы теряем суть, что люди сейчас, в это время, нуждаются в помощи, как никогда раньше", – сказала Свитолина.

Отметим, что Арина Соболенко цинично высказалась о войне после победы над Мартой Костюк и заявила, что высказывания против российской агрессии фактически не имеют смысла.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина не стала благодарить за игру россиянку Анну Блинкову (№66 WTA) в финале престижного турнира в Страсбурге, проигнорировав рукопожатие. Поединок завершился победой украинки, которая пожертвовала стране все призовые.

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