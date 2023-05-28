Известную украинскую теннисистку освистали на Roland Garros за отказ подать руку белоруске. Видео

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№39 WTA) была освистана французскими болельщиками после матча первого круга Roland Garros. Наша теннисистка в двух сетах уступила Арине Соболенко (№2 WTA) из Беларуси – 3:6, 2:6.

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По окончании игры Костюк проигнорировала традиционный ритуал рукопожатия между спортсменами, подав руку лишь судье-информатору на вышке, после чего отправилась к своим вещам.

Соболенко же начала кривляться перед хлопающими зрителями, демонстративно поблагодарив их за поддержку.

В тот момент, когда Марта начала уходить с корта, трибуны начали свистеть и улюлюкать ей вслед. Украинка хладнокровно помахала неадекватным фанатам в ответ.

Ранее беларуская теннисистка пожаловалась на ненависть со стороны украинцев после того, как ее поддержал Лукашенко. Кроме того, Соболенко заявляла, что "ничего не сделала украинцам".

Отметим, что на пресс-конференции Roland Garros первая ракетка Беларуси призналась, что довольна тем, что не пожимает руки украинкам.

Как сообщал OBOZREVATEL, Арина Соболенко, которая в 2020 года подписала письмо в поддержку режима Александра Лукашенко, цинично высказалась о войне в Украине.

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