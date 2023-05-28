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Известную украинскую теннисистку освистали на Roland Garros за отказ подать руку белоруске. Видео

Максим Иншаков
Теннис
1 минута
18,3 т.
Известную украинскую теннисистку освистали на Roland Garros за отказ подать руку белоруске. Видео

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№39 WTA) была освистана французскими болельщиками после матча первого круга Roland Garros. Наша теннисистка в двух сетах уступила Арине Соболенко (№2 WTA) из Беларуси – 3:6, 2:6.

Видео дня
Известную украинскую теннисистку освистали на Roland Garros за отказ подать руку белоруске. Видео

По окончании игры Костюк проигнорировала традиционный ритуал рукопожатия между спортсменами, подав руку лишь судье-информатору на вышке, после чего отправилась к своим вещам.

Известную украинскую теннисистку освистали на Roland Garros за отказ подать руку белоруске. Видео

Соболенко же начала кривляться перед хлопающими зрителями, демонстративно поблагодарив их за поддержку.

Известную украинскую теннисистку освистали на Roland Garros за отказ подать руку белоруске. Видео

В тот момент, когда Марта начала уходить с корта, трибуны начали свистеть и улюлюкать ей вслед. Украинка хладнокровно помахала неадекватным фанатам в ответ.

Известную украинскую теннисистку освистали на Roland Garros за отказ подать руку белоруске. Видео

Ранее беларуская теннисистка пожаловалась на ненависть со стороны украинцев после того, как ее поддержал Лукашенко. Кроме того, Соболенко заявляла, что "ничего не сделала украинцам".

Отметим, что на пресс-конференции Roland Garros первая ракетка Беларуси призналась, что довольна тем, что не пожимает руки украинкам.

Известную украинскую теннисистку освистали на Roland Garros за отказ подать руку белоруске. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Арина Соболенко, которая в 2020 года подписала письмо в поддержку режима Александра Лукашенко, цинично высказалась о войне в Украине.

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