Касаткина отметилась неожиданным жестом вместо рукопожатия со Свитолиной. Видео

Первая ракетка России Дарья Касаткина показала большой палец Элине Свитолиной после их матча на Rolan Garros. Украинка традиционно не стала пожимать руку сопернице, но россиянка неожиданно сама взяла на себя инициативу и таким образом выразила свое уважение нашей соотечественнице.

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Как сообщал OBOZREVATEL, поединок в Париже между 28-летней одесситкой и 26-летней уроженкой Тольятти завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Для Элины это стало седьмой победой в семи очных встречах с российской примой.

Напомним, что лучшая теннисистка РФ стала одной из немногих из страны-агрессорки, кто осудил войну в Украине.

Отметим, что Украина впервые в истории выступлений на Rioland Garros представлена в четвертом круге сразу двумя теннисистками.

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