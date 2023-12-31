Известная украинская теннисистка снялась в прозрачном платье и своей внешностью произвела фурор. Фото

Шестая ракетка Украинская Даяна Ястремская (WTA №103) 2024-й встречает в Брисбене, где готовится к участию к Australian Open. Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 14 по 28 января на кортах в Мельбурне.

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У себя в Instagram 23-летняя теннисистка выложила снимки в наряде, в котором будет отмечать Новый год, спровоцировав бурную реакцию у подписчиков.

Ястремская сфотографировалась в темном прозрачном платье, которое подчеркивало ее безупречную фигуру.

Поклонники Даяны не смогли пройти мимо такой красоты, завалив спортсменку восторженными комментариями.

OBOZ.UA предлагает своим читателям самим насладиться и другими фотографиями нашей роскошной соотечественницы.

Как сообщал OBOZ.UA, Ястремская 8 ноября оказалась в Одессе во время ракетного обстрела российских оккупантов. Шестая ракетка страны разместила у себя небольшое видео, в котором показала свою реакцию на происходящее.

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