Долгополов прокомментировал смерть Пригожина, сказав, что будет с остальными

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов, который с первых дней полномасштабного вторжения России пошел служить в ВСУ, комментируя смерть Евгения Пригожина предупредил, что так будет со всеми, кто будет пытаться разрушить Украину. Накануне главарь ЧВК "Вагнер" погиб в авиакатастрофе в Тверской области.

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"Пригожин пришел в Украину с десятками тысяч заключенных и мешками грязи, он хотел разрушить Украину. И где он сейчас? Вот именно… То же будет и с остальными. Счастливого Дня Независимости, Украина", – написал Долгополов.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Долгополов высмеял угрозы Российской Федерации в адрес немецкого концерн Rheinmetall. Россия заявила, что будет атаковать завод, который производитель военной техники и вооружения построит в Украине.

Ранее Долгополов резко отреагировал на истории "невиновных российских спортсменов". 34-летний киевлянин считает, что на самом деле практически никто из РФ не переживает из-за войны в Украине.

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