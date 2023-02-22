Прославленный украинский теннисист Александр Долгополов, который с первых дней полномасштабного вторжения пошел добровольцев в ВСУ и сейчас находится на фронте, предположил, что президент России Владимира Путина послал своего двойника на выступление на шабаше-митинг в Москве. Бывший спортсмен не смог пройти мимо сравнений фотографий диктатора.

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На снимках, сделанных 22 февраля на концерте и 21 февраля во время послания Федеральному собранию видно, что за день Путин очень изменился.

"Кажется, настоящему было неудобно разговаривать с рабами открыто. Ну или он очень хорошо позавтракал и за день немного помолодел", – с иронией написал в Twitter украинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский спортивный комментатор Алексей Андронов разнес поступок Z-патриотов на путинском шабаше.

Ранее Долгополов рассказал, сколько в Украине реально осталось мужчин, которых можно мобилизовать на войну с Россией.