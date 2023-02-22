'Шабаш' в 'Лужниках' к годовщине войны против Украины прикрывал комплекс 'Панцирь-С1': в сеть попало видео

В столице страны-агрессора России устроили шабаш под видом "праздничного концерта", приуроченного к годовщине полномасштабного вторжения в Украину, который должен был вдохновить россиян на дальнейшую поддержку войны. А чтобы они лучше "вдохновились", вблизи стадиона "Лужники", где проходило действо, установили ЗРГК "Панцирь-С1".

Видео дня

Зенитный ракетно-пушечный комплекс, угрожающе крутившийся по сторонам, попал на видео. Как видно из кадров, "Панцирь-С1" разместили на Воробьевых горах напротив "Лужников".

В контексте установления таких же комплексов возле резиденции Путина, на крыше здания Минобороны и на крыше офис-центра недалеко от Кремля, размещение "Панциря" во время подобных мероприятий в Москве, вероятно, стало нормальной практикой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Путин на "шабаше" в "Лужниках" сделал циничное заявление о войне против Украины. По его словам, вторгнувшись в Украину, Россия "ведет бой на своих исторических рубежах" и "защищает свой язык, культутру и людей". Также кремлевский диктатор призвал все население России сплотиться вокруг него из-за развязанной РФ бессмысленной войны против соседнего суверенного государства.

Еще до начала шабаша, в "Лужниках" выстроилась очередь за бесплатной гречкой и сосисками. Они интересовали россиян гораздо больше, чем все остальное.

Россияне начали массово разбегаться с путинского шабаша на стадионе "Лужники" в Москве еще до выступления Путина. По домам сотни людей бросились сразу после того, как закончилась раздача бесплатной гречки и сосисок перед началом концерта.