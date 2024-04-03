Захарова обвинила МОК в сговоре с Украиной ради 'выдавливания' России из международного спорта

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова набросилась с нелепыми обвинениями на Международный олимпийский комитет (МОК) и его президент Томаса Баха. Приспешница режима Владимира Путина объявила о сговоре между МОК и Украиной против россиян.

Об этом Захарова сказала в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. По ее словам, Бах якобы просил украинских спортсменов следить за высказываниям российских атлетов о войне в социальных сетях для того, чтобы не допустить участия представитель РФ на Олимпийских играх в Париже.

"Бах находится в сговоре с украинской стороной и наделил их полномочиями собирать информацию на российских спортсменов, которая ляжет в основу отказа атлетам из России участвовать в соответствующих олимпийских мероприятиях. Это же сговор чистой воды, только сговор не двух частных лиц, а руководителя международной организации с одной страной по выдавливанию третьей стороны", – сказала Захарова.

Накануне бывшая биатлонистка Светлана Ишмуратова со словами "просить украинцев – это вообще низко" выдала абсурд о страхе МОК перед Россией. Ранее президент Олимпийского комитета России (МОК) Станислав Поздняков потребовал от МОК перенести Игры-2024 из Парижа после того, как мэр города Анн Идальго заявила о нежелании видеть на соревнованиях спортсменов из России и Беларуси.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили пожаловался, что в Париже радостно "встречали войска вермахта", но россиян "не хотят видеть". А двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова обозвала Анн Идальго идиоткой.

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