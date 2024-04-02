'Просить украинцев – это низко': чемпионка ОИ по биатлону из РФ выдала абсурд о страхе МОК перед Россией

Бывшая биатлонистка Светлана Ишмуратова раскритиковала Международный олимпийский комитет (МОК) и его главу Томаса Баха за то, что тот якобы просил украинских спортсменов следить за высказываниям россиян о войне в интернете. Двукратная победительница Игр лицемерно обвинила МОК в давлении на представителей страны-агрессора.

Об этом Ишмуратова заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Приспешница режима Владимира Путина, которая имеет звание подполковника армии российских оккупантов, также возмутилась призыву МОК к национальным федерациям не отправлять своих спортсменов на так называемые Игры дружбы в Екатеринбурге в сентябре нынешнего года.

"Угрозы Баха доказывают их страх перед нами. Что плохого в проведении международных соревнований? Не исключаю, даже верю, что наши люди сделают Игры дружбы ярким и запоминающимся событием. У иностранных спортсменов есть выбор, ехать или не ехать. А просить украинцев следить за нашими спортсменами – это вообще низко. Каждый человек имеет свое мнение по поводу той или иной ситуации. Тренироваться надо, а не за нашими ребятами следить", – сказала Ишмуратова.

Ранее президент Олимпийского комитета России (МОК) Станислав Поздняков потребовал от МОК перенести Игры-2024 из Парижа после того, как мэр города Анн Идальго заявила о нежелании видеть на соревнованиях спортсменов из России и Беларуси.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили пожаловался, что в Париже радостно "встречали войска вермахта", но россиян "не хотят видеть". А двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова обозвала Анн Идальго идиоткой.

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