Международный олимпийский комитет (МОК) якобы обязан перенести Игры-2024 из Франции в другую страну после того, как мэр Парижа Анн Идальго заявила о нежелании видеть на соревнованиях спортсменов из России и Беларуси. При этом представители РФ возмущены тем, что МОК никак не отреагировал на высказывания градоначальницы.

Об этом в своем Telegram-канале написал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Приспешник режима Владимира Путина сделал вид, что не понимает такого отношения к представителям страны-агрессора, а также обвинил Париж в неготовности к Олимпиаде.

"По идее, если город-организатор не готов принимать у себя спортсменов, получивших право участвовать в соревнованиях, то МОК должен как минимум перенести Игры в другое место. Но руководство МОК вообще никак не комментирует индивидуальный политический демарш г-жи Идальго. Молчание следует расценивать как передачу полномочий по проведению Игр властям Парижа, которые вправе определять, кому они рады, а кому нет?" – заявил Поздняков.

Ранее бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев набросился на французов с угрозами из-за слов Анн Идальго. В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова со словами "еще одно такое заявление..." раскритиковала мэра Парижа.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили пожаловался, что в Париже радостно "встречали войска вермахта", но россиян "не хотят видеть". А двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова обозвала Анн Идальго идиоткой.

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