Чемпион ОИ из РФ пожаловался, что в Париже радостно 'встречали войска вермахта', но россиян 'не хотят видеть'

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили возмутился заявлению мэра Парижа Анн Идальго, которая выступила против участия спортсменов из РФ и Беларуси на Олимпиаде-2024. Приспешник режима Владимира Путина при этом фактически проговорился о сходстве современной РФ с гитлеровской Германией.

Об этом Мамиашвили сказал в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Олимпийский чемпион Сеула-88 напомнил о падении Франции во время второй мировой войны. При этом он пожаловался на то, что в 1941 году в Париже счастливо "встречали войска вермахта", а российских "спортсменов они не хотят там видеть".

"Вы посмотрите хронику, когда войска вермахта заходили в столицу Франции. С каким счастьем они их встречали. А спортсменов они не хотят там видеть. Вернее, нежелательные гости там будут. Хотя это не ее площадка, по большому счету. К сожалению, этот тренд задан этим псевдоолимпийским комитетом, который является поступательно разрушительной силой. Эта волна, которую задал международный олимпийский комитет, попав под жесточайшее политическое давление. И они не смогли найти в себе отвественности для того, чтобы провести ту же олимпийскую хартию", – сказал Мамиашвили.

До этого бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев набросился на французов с угрозами из-за слов Анн Идальго. В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова со словами "еще одно такое заявление..." раскритиковала мэра Парижа.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала нейтральных российских спортсменов "командой бомжей".

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