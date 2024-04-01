'Гадина, идиотка!' Чемпионка ОИ закатила истерику после слов мэра Парижа о россиянах

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова набросилась с унижениями на мэра Парижа Анн Идальго, которая выступила против участия спортсменов из РФ и Беларуси на Олимпиаде-2024. Бывшая спортсменка в истерике обозвала главу столицы Франции идиоткой.

Об этом Иванова заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Победительница Игр в Мельбурне-56 и Риме-60 с нескрываемым пренебрежением отозвалась о французах, у которых "неумные люди в руководстве". При этом экс-гимнастка забыла о том, что в Париже мэра избирают прямым голосованием в отличие от РФ, где местные главы назначаются Кремлем.

"Мэр Парижа – гадина, идиотка! Не подыскиваю слов других даже. Мне больно за парижан, французов, что у них такие неумные люди в руководстве. Ну как так можно отвечать? Это прежде всего говорит о дурости, глупости. Не имеет права на такие фразы человек, который ждет в гости атлетов на Олимпиаду. Не важно, какого он ранга. Это бескультурье. Мне больно за парижан, что у них может быть такое явление", – сказала Иванова.

До этого бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев набросился на французов с угрозами из-за слов Анн Идальго. В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова со словами "еще одно такое заявление..." раскритиковала мэра Парижа.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили пожаловался, что в Париже радостно "встречали войска вермахта", но россиян "не хотят видеть".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!