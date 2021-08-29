Ярослава Магучих: горячие фото украинской легкоатлетки

Украинская легкоатлетка Ярослав Магучих стала настоящей суперзвездой после своего успеха на Олимпиаде-2020. 19-летняя уроженка Днепра взяла "бронзу" в секторе для прыжков в высоту.

Магучих и до олимпийской награды была достаточно известной спортсменкой, которая выигрывала и чемпионат Европы (2021 год), и становилась вице-чемпионкой мира (2019), после успеха в Токио еще больше обратила на себя внимание болельщиков.

Фанаты со всего мира обрывают Instagram украинки, оставляя восторженные комментарии под каждым снимком спортсменки. Особое внимание подписчиков привлекают пляжные фото легкоатлетки.

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OBOZREVATEL предлагает своим читателям тоже полюбоваться внешностью нашей соотечественницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, после Игр-2020 Магучих обняла представительницу команды Олимпийского комитета России Марию Ласицкене.

Этот кадр вызвал скандал в Украине.

В Минобороны Украины пообещали провести серьезный разговор с Ярославой по возвращении в Киев.

Позже сама легкоатлетка разместила пост в Instagram, где словами "враг готов на все" объяснила свое поведение.

Свое слово в этом скандале сказала и Ласицкене.

Спустя некоторое время украинский комментатор Виталий Волочай рассказал, как на самом деле появился этот снимок.