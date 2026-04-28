Киев атаковали вражеские дроны: есть попадания в здание и пострадавшие из-за падения обломков. Подробности и фото

В Киеве во вторник, 28 апреля, после обеда во время воздушной тревоги прозвучали взрывы. В столичном регионе было зафиксировано присутствие вражеских дронов-камикадзе.

Видео дня

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Жителей города призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"На Оболони работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!", – говорится в сообщении.

Со своей стороны в пресс-службе воздушных сил ВСУ уточнили, что группа БпЛА на Киевщине движется курсом на столицу.

Впоследствии мэр уточнил, в Шевченковском районе упали обломки БпЛА. В результате произошло столкновение автомобилей на одной из улиц. По предварительным данным медиков, есть один пострадавший.

"Также обломки упали на крышу недостроя в Шевченковском районе, вызвав пожар. Экстренные службы направляются на места. Информация о пострадавших уточняется", – добавил Кличко.

Кроме того, в Соломенском районе обломки БпЛА упали на территорию кладбища. В этом районе, по информации мэра, еще одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.

Позже глава КГГА проинформировал, что медики госпитализировали пострадавшего в Шевченковском районе. В результате взрыва из-за падения БпЛА на пешехода наехала легковая машина.

Как сообщили в ГСЧС Киева, в результате атаки страны-террориста РФ зафиксировано попадание и падение обломков БпЛА в двух районах города.

В Шевченковском районе произошло повреждение фасада недостроя, обнаружено частичное разрушение перекрытия на крыше на площади 1 кв. м, а также ликвидировано два незначительных очага возгорания. В Соломенском районе обломки вражеского беспилотника упали на территории кладбища, в результате чего произошло возгорание мусора на площади 5 кв. м., которое сейчас ликвидировано.

"По обоим адресам подразделения ликвидируют последствия. Информация обновляется. Сообщения о жертвах или пострадавших не поступали", – добавили спасатели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!