Стало известно, как на самом деле появилось совместное фото Магучих и Ласицкене на Олимпиаде-2020

Украинский комментатор Виталий Волочай заявил, что совместное фото украинской легкоатлетки Ярославы Магучих и представительницы команды ОКР Марии Ласицкене было вырвано из контекста. Журналист, комментировавший на Олимпиаде-2020 тот турнир по прыжкам в высоту, достал полную запись и поминутно воспроизвел хронологию событий.

Волочай отметил, что для протокола судьи собрали всех призеров вместе, а не Магучих подошла к Ласицкене.

"К россиянке подошли и поздравили первыми соперницы из Черногории и Узбекистана, после них обняли ее и поздравили наши Геращенко и Левченко. После этого шведка еще была и только после нее судьи собрали всех призеров вместе, потому что это протокольная штука. И именно после этого Ярослава Магучих обняла и поздравила Ласицкене", – цитирует Волочая tribuna.com.

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Журналист заявил, что спустя три секунды после того, как был сделан скандальный кадр, где Магучих обнимает Ласицкене, к ним подошла австралийка Никола Макдермотт, также обняла спортсменок и секунд 20 общалась с ними.

"Вырвали из контекста тот момент, где Ярослава стояла с Ласицкене в тот время, когда судья вел австралийку к ним. К ребенку прицепились на ровном месте. Так делают все олимпийские призеры", – заявил Волочай.

Напомним, что кадр где Магучих обнимает представительницу команды Олимпийского комитета России Марию Ласицкене вызвал скандал в Украине.

В Минобороны Украины пообещали провести серьезный разговор с Ярославой по возвращении в Киев.

Позже сама легкоатлетка разместила пост в Instagram, где словами "враг готов на все" объяснила свое поведение.

Свое слово в этом скандале сказала и Ласицкене.