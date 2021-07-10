Украинка с рекордом выиграла чемпионат Европы по легкой атлетике

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
2,2 т.
Ярослава Магучих

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла золотую медаль на молодежном чемпионате Европы по легкой атлетике, который с 8 по 11 июля проходит в эстонском Таллине. 19-летняя днепрянка с первой попытки прыгнула на 2,03 м, установив рекорд турнира.

Ярослава Магучих с флагом Украины.

Предыдущее достижение принадлежало Светлане Лапиной. Россиянка в 1999 году прыгнула на 198 см.

Магучих все свои попытки (1,85 м, 1,89 м, 1,95 м) выполнила с первого раза. В заключительной попытке планка была установлена на высоте 2 метра и этот прыжок принес украинской спортсменке "золото".

Видео дня
Ярослава Магучих выиграла ЧЕ.
Результаты выступлений

Кроме награды высшей пробы Магучих собрала чемпионский хет-трик на молодежных ЧЕ. В 2018 году она выиграла континентальное первенство среди 18-летних, в 2019-м году – U-20 и в 2021-м году U-23.

Ярослава Магучих

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июля Ярослава установила рекорд 2021 года на пятом этапе Бриллиантовой лиги. Соревнования прошли в шведском Стокгольме.

Ярослава Магучих в прыжке

Нашей соотечественнице покорилась высота 2,03 метра. Она трижды попыталась прыгнуть на 2,07 метра, но эту отметку ей преодолеть не удалось.

ЭстонияТаллинлегкая атлетикаЯрослава Магучих