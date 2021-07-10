Украинка с рекордом выиграла чемпионат Европы по легкой атлетике
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла золотую медаль на молодежном чемпионате Европы по легкой атлетике, который с 8 по 11 июля проходит в эстонском Таллине. 19-летняя днепрянка с первой попытки прыгнула на 2,03 м, установив рекорд турнира.
Yaroslava Mahuchikh's career highlights.- European Athletics (@EuroAthletics) July 10, 2021
🥇 2017 World U18 Champs
🥇 2018 European U18 Champs
🥇 2018 Youth Olympics
🥇 2019 European U20 Champs
🥈 2019 World Champs
🥇 2021 European Indoor Champs
🥇 2021 European U23 Champs
📏 2.06m lifetime best
Oh, and she's only 19! 😵 pic.twitter.com/qRNpsROYRd
Предыдущее достижение принадлежало Светлане Лапиной. Россиянка в 1999 году прыгнула на 198 см.
Магучих все свои попытки (1,85 м, 1,89 м, 1,95 м) выполнила с первого раза. В заключительной попытке планка была установлена на высоте 2 метра и этот прыжок принес украинской спортсменке "золото".
Кроме награды высшей пробы Магучих собрала чемпионский хет-трик на молодежных ЧЕ. В 2018 году она выиграла континентальное первенство среди 18-летних, в 2019-м году – U-20 и в 2021-м году U-23.
Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июля Ярослава установила рекорд 2021 года на пятом этапе Бриллиантовой лиги. Соревнования прошли в шведском Стокгольме.
Нашей соотечественнице покорилась высота 2,03 метра. Она трижды попыталась прыгнуть на 2,07 метра, но эту отметку ей преодолеть не удалось.