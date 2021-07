Украинка с рекордом выиграла чемпионат Европы по легкой атлетике

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла золотую медаль на молодежном чемпионате Европы по легкой атлетике, который с 8 по 11 июля проходит в эстонском Таллине. 19-летняя днепрянка с первой попытки прыгнула на 2,03 м, установив рекорд турнира.

Yaroslava Mahuchikh's career highlights.



🥇 2017 World U18 Champs

🥇 2018 European U18 Champs

🥇 2018 Youth Olympics

🥇 2019 European U20 Champs

🥈 2019 World Champs

🥇 2021 European Indoor Champs

🥇 2021 European U23 Champs

📏 2.06m lifetime best



Oh, and she's only 19! 😵