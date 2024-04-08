'Выступал Путин. Нужно жить по понятиям': в России накинулись на МОК из-за отстранений участников Z-митингов

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер возмутилась тем, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допускает к соревнованиям спортсменов, которые принимают участие в пропагандистских мероприятиях. В частности, она раскритиковал МОК за отстранение от квалификации к ОИ борца Абдулрашида Садулаева.

Об этом Винер заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешница режима Владимира Путина, вспоминая митинг в Лужниках в поддержку преступной войны России против Украины в марте-2022, добавила, что Садулаев "не выступал с пламенными речами".

"В "Лужниках" выступал Путин, наш президент. Значит, они снимают тех людей, которые присутствовали там. Садулаев не выступал с пламенными речами, но там было единение страны, единение с президентом, и его за это сняли. Как говорится, нужно жить по понятиям. Если твоего двукратного олимпийского чемпиона не пускают за то, что он присутствовал на этом мероприятии, то как можно дальше идти? Вот если бы полностью все спортсмены отказались от участия в Олимпиаде, вот это было бы правильно", – сказала Винер.

Отметим, что в России обвинили Украину в отстранении Садулаева от турнира в Баку. Ранее его не пустили в Румынию на чемпионат Европы, развернув россиянина прямо в аэропорту Бухареста. Пограничники усомнились в подлинности шенгенской визы борца.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили набросился с оскорблениями на МОК, обозвав организацию "кучкой сектантов, негодяев, жуликов".

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