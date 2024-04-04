В международной федерации 'умыли' россиян объяснением бана чемпиона ОИ из РФ

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев не был допущен к отборочному турниру к Олимпийским играм 2024 года, который 5-7 апреля в азербайджанском Баку, из-за несоответствия нейтральному статусу. Борца вольного стиля отстранили от соревнований по решению специальной комиссии Объединенного мира борьбы (UWW).

Об этом говорится на официальном сайте UWW. Садулаева спустя два года после участие в Z-митинге в Лужниках в марте 2022 года наконец-то признали сторонником преступной войны РФ против Украины. Кроме того, 29-летний спортсмен остается официальным членом общества "Динамо", чьи представители являются офицерами Росгвардии.

"Каждый индивидуальный нейтральный спортсмен проходит строгий процесс проверки со стороны UWW при подготовке к любому турниру и проверяется на основе критериев, установленных МОК, который требует тщательной проверки анкетных данных и социальных сетей лиц из России и Беларуси. Решения относительно соответствия критериям были приняты комиссией на основе подробных отчетов о проверке, предоставленных независимым и частным аналитиками", – подчеркнули в UWW.

Отметим, что в России обвинили Украину в отстранении Садулаева от турнира в Баку. Ранее его не пустили в Румынию на чемпионат Европы, развернув россиянина прямо в аэропорту Бухареста. Пограничники усомнились в подлинности шенгенской визы борца.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили набросился с оскорблениями на МОК, обозвав организацию "кучкой сектантов, негодяев, жуликов".

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