'Вы нас ненавидите, выкинули отовсюду': чемпион ОИ из РФ закатил истерику и потребовал от МОК 'попытаться сгладить конфликт'

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в ненависти к россиянам из-за условий допуска к соревнованиям. Представитель страны-агрессорки потребовал от организации не интересоваться мнением атлетов о войне в Украине, чтобы они имели возможность выступать на турнирах.

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Об этом Панкратов написал в своей колонке для портала Sports.ru. Не говоря о причинах санкций в отношении россиян, он заявил о том, что в МОК "озлобили огромную страну" и не пытаются искать диалога с представителями РФ ради их допуска к международным соревнованиям.

"Вы считаете, что спортсмены не должны высказывать политической позиции. Так не спрашивайте их об этом! Вы озлобили огромную страну. Если кто-то еще сомневался, то здесь в один день все стало понятно. Вы нас ненавидите, вы нас выкинули отовсюду. Вы даже шанса нам не дали о чем-то задуматься. Вы не понимаете, что для нас происходящее сейчас – гораздо большее горе, чем для вас. Вы далеко, а у меня, например, старшие дети и родственники со стороны жены – украинцы. И у половины страны так же. И вы будете нас учить, когда у нас тут реально семьи рушатся? Мне очень жаль, что вместо того, чтобы попытаться сгладить конфликт и найти выходы, вы просто оттолкнули один народ и по большому счету не помогли второму", – отметил Панкратов.

Ранее победитель Олимпиады в Атланте-96 потребовал от МОК допустить российских спортсменов со своими флагами и гимном ко всем турнирам. СМИ выяснили, что МОК собирается допустить россиян и беларусов на ОИ-2024 на условиях сборной беженцев. В ответ в России предложили ехать на танках в Париж.

Как сообщал OBOZREVATEL, почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев назвал придурками руководителей МОК, которые рассматривают возможность участия представителей РФ на Играх в Париже в статусе беженцев.

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