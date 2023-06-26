Из-за какой-то Украины: чемпион ОИ из РФ потребовал от МОК 'чисто по-человечески' ответить за отстранение России

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов возмутился из-за условий допуска российских спортсменов к соревнованиям. Он потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) снять запрет на символику страны-агрессорки, а также повторил нарративы кремлевской пропаганды о невозможности существования спорта без РФ.

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Об этом Панкратов написал в своей колонке для портала Sports.ru. Он сделал вид, что не понимает причин санкций в отношении российских атлетов, и пренебрежительно высказался об Украине, представители которой бойкотируют соревнования с участием россиян.

"Как зрителю мне надоела эта свистопляска. Сейчас я хочу, чтобы у нас на Олимпийских играх были и флаг, и гимн. Я не понимаю, чего вы в МОК от нас требуете. Хочется спросить: ребят, а чисто по-человечески вы вообще понимаете, что творите? Вы боитесь бойкота со стороны Украины и других стран? Так это ваше упущение, что какие-то страны могут себе позволить бойкотировать олимпийское движение. И чтобы сохранить его, вам приходится придумывать эти дурацкие схемы. Без России олимпийское движение не сможет существовать", – отметил Панкратов.

Ранее СМИ выяснили, что МОК собирается допустить россиян и беларусов на ОИ-2024 на условиях сборной беженцев. В ответ в России предложили ехать на танках в Париж.

Как сообщал OBOZREVATEL, почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев назвал придурками руководителей МОК, которые рассматривают возможность участия представителей РФ на Играх в Париже в статусе беженцев.

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