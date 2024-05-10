Женщина от 50 до 60 лет. Исследователи реконструировали лицо древнеегипетской мумии, найденной в школе Австралии

Благодаря тщательной научной реконструкции древнеегипетская мумифицированная голова, выставленная в школьной библиотеке в Австралии, теперь имеет новое лицо. Сканирование и анализ университетов Австралии и Италии показали, что глава происходит от женщины, которой на момент смерти было от 50 до 60 лет.

Мумия была обнаружена в австралийской школе. Судебно-медицинская реконструкция лица основана на точных трехмерных моделях черепа, созданных с помощью медицинского сканирования, пишет Live Science.

Древний объект является определенной загадкой – непонятно, как он попал в среднюю школу Графтон на севере Нового Южного Уэльса, примерно в 480 километрах к северу от Сиднея. Но теперь он будет показан рядом с напечатанными на 3D-принтере скульптурами, созданными на основе медицинских сканов и криминалистических методов, чтобы показать процесс реконструкции, и то, как выглядел этот человек, когда был жив.

Это снимает акцент с человеческих останков. И это очень важно, потому что музеи все неохотно демонстрируют останки древних людей", – сказала Live Science Дженнифер Манн, скульптор-криминалист в Викторианском институте судебной медицины (VFIM) в Мельбурне, создавшая реконструкцию.

Для этой последней реконструкции исследователи просканировали старинный череп с помощью компьютерной томографии (КТ), чтобы создать цифровую модель черепа, которую затем напечатали на 3D полимерной смоле, чтобы Манн могла создать реалистичную реконструкцию.

Экспертиза показала, что голова происходит от женщины, которой на момент смерти было от 50 до 60 лет. Пятна золота, прикрепленные к мумифицированной голове, свидетельствуют о том, что она жила в греко-римский период в Египте (332 г. до н. э. – 395 г. н. э.), когда в процессе мумификации использовалось сусальное золото.

Когда Манн получила напечатанный на 3D принтере череп, она добавила глаза и маркеры, чтобы показать глубину ткани, которые были основаны на ультразвуковых измерениях современных египтян. Затем она создала мускулатуру вокруг маркеров и использовала формулы оценки характеристик мягких тканей, которые можно определить по размерам черепа. "Например, нос был реконструирован по углам кости вокруг носового отверстия в черепе и тщательным измерениям самого отверстия", – рассказала Манн. Рот на этом черепе сильно поврежден, поэтому скульптор определила его структуру, проконсультировавшись со специалистом по зубам в VFIM.

Следующим этапом было создание кожи вокруг глаз и над мускулатурой. Затем Дженнифер завершила реконструкцию прической и серьгами греко-римского периода Египта, основанными на портретах фаюмских мумий.

Окончательная скульптура отделана смолой бронзового цвета, что, по словам Манн, лучше угадывать тон кожи, поскольку в то время в Египте жили люди с египетскими, греческими, римскими и другими предками.

"Сейчас я предпочитаю закончить это как бронзовую скульптуру, чтобы люди оценили черты лица. Это сознательный выбор, потому что нет научных доказательств [восстановленной ДНК в этом случае] для таких вещей, как тон кожи и цвет глаз", – сказала она.

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