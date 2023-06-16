Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили с присущей для агрессоров милитаристской риторикой отреагировал на вероятные условия допуска спортсменов из РФ к Олимпиаде-2024. Чемпион Игр-88 в Сеуле отметил, что все требования Международного олимпийского комитета (МОК) "следует послать в одно известное всем место".

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Об этом Мамиашвили заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Функционер назвал неприемлемым участие российских спортсменов на ОИ в Париже фактически в статусе сборной беженцев и призвал отправить на столицу Франции танки.

"У меня нет других комментариев по этому поводу, кроме того, что тех, кто это предлагает, следует послать в одно известное всем место. Если они хотят видеть нас на Олимпийских играх командой беженцев, то в Париж нам надо ехать на танках. Другого варианта нет", – сказал приспешник главаря Кремля Владимира Путина.

Накануне СМИ опубликовали условия, которым должны соответствовать россияне для участие в Олимпиаде-2024. В частности, представители РФ смогут выступить в Париже в нейтральном статусе, под флагом МОК и под названием "Нейтральные атлеты" или "Нейтральные олимпийские атлеты".

Как сообщал OBOZREVATEL, российский диктатор Владимир Путин приказал провести в 2024 году альтернативную ОИ под названием "Игры дружбы".

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