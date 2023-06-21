'Придурки'. В России устроили истерику в ответ на решение МОК 'выгнать РФ ссаными тряпками'

Почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев возмутился рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении россиян. МОК советовал всем международным федерациям допустить атлетов из РФ к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

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Эта рекомендация не касается представителей командных видов спорта, представителей силовых ведомств и поддержавших войну в Украине.

"В настоящее время МОК могут принимать любое решение, которое где-то высказал этот знаменитый придурок Зеленский или другие люди, которые так жестоко поступают. Это придурки останавливают весь мировой спорт, потому что все члены российской команды являются мировыми чемпионами и чемпионами Олимпийских игр", – заявил Тягачев пропагандистам из РИА "Новости".

Почетный президент ОКР считает, что нельзя так унижать Россию.

"Поэтому мы всячески будем протестовать и бороться, защищать спортсменов, которые выступают за вооруженные силы. Все президенты, которые входят в состав Олимпийского комитета России, однозначно сказали, что это унижение. Поэтому мы не принимаем решение о том, что спортсмены, имеющие отношение к вооруженным силам, не будут участвовать в Олимпиаде", – добавил Тягачев.

В комментариях российские болельщики устроили настоящую травлю Тягачеву, возмущаясь его риторикой.

"Хватит глупых фантазий "останавливают весь мировой спорт" это не то же самое, что вышвырнуть вас ссаными тряпками, да и после таких реплик - чего удивляться и на кой вы там нужны? Сидите дома и участвуйте в спартакиаде", – пишут фанаты.

Юзеры со стебом предполагают, что если много раза оскорбить МОК, то обязательно это поспособствует снятию бана с России.

"Если постоянно называть МОК придурками,то это обязательно поможет - сами приползут на коленях. Но это не точно", – издеваются болельщики.

Любители спорта из РФ интересуются, если на Западе все "придурки", то зачем тогда российские атлеты и чиновники туда так стремятся.

"Вопрос,а зачем соревноваться с придурками? соревнуйтесь между умными у себя дома", – отмечают фаны.

Многие удивляются фразе "...все члены российской команды являются мировыми чемпионами и чемпионами Олимпийских игр."

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