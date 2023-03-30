Решение по допуску российских спортсменов к Играм-2024 в Париже будет принято Международным олимпийским комитетом (МОК) уже летом. При этом очень многое будет зависеть от происходящего в Украине.

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Об этом на пресс-конференции заявил президент МОК Томас Бах, передает пропагандистское информационное агентство "Р-Спорт". Функционер добавил, что нынешние критерия допуска представителей страны-агрессора к международным турнирам вызвали недовольство всех сторон.

"Решение по участию атлетов с паспортами России и Беларуси определенно будет принято после отметки в год до старта Олимпиады-2024. Мы будем мониторить внедрение наших рекомендаций. Как только у нас будет четкая картина происходящего, мы примем решение. В России нас назвали агентами США. Украинские представители считают, что мы встали на сторону русских. Обе стороны в этой конфронтации не удовлетворены, но с другой стороны, это может означать, что мы нашли некую середину, на которой можем строить основу понимания в мировом спорте", – сказал Бах.

Напомним, МОК также рекомендовал международным федерациям отстранить россиян от командных видов спорта. В ответ представительница МИД РФ Мария Захарова переложила на Запад все преступления России. А предательница Украины и жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка назвала решение МОК стремлением Запада стереть Россию с лица земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты телеканала "Матч ТВ" цинично сравнили условия допуска спортсменов из РФ к соревнованиям с пребыванием людей в концлагерях.

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