Российские пропагандисты телеканала "Матч ТВ" возмутились критериям допуска спортсменов из страны-агрессора к международным соревнованиям. В интервью с олимпийской чемпионкой и депутатом Госдумы Ириной Родниной так называемые журналисты назвали условия Международного олимпийского комитета (МОК) кабальными.

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"Они кабальные, будто в концлагерь загнали людей без права выбора своего будущего… К сожалению, традиционные ценности уходят на второй план", – заявил пропагандист Сергей Астахов.

В ответ Роднина рассказала об унижении российских спортсменов и выдала целый набор штампов. "Когда тебя унижают, то, наверное, у любого человека и спортсмена проявляется и мощно развивается чувство собственного достоинства и определенного эгоизма. Они и так уже бесятся – санкции не работают, со спортсменами тоже не складывается. Они не знают историю, потому что это двоечники. Еще бы сказали, что надо ходить в одежде белого или серого цвета. Может быть, еврейскую звезду хотят навесить на нас?" – заявила бывшая фигуристка.

Напомним, МОК рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, которые имеют отношение к армии РФ и силовым структурам, а также командных видов спорта. В ответ представительница МИД РФ Мария Захарова переложила на Запад все преступления России. А предательница Украины и жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка назвала решение МОК стремлением Запада стереть Россию с лица земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство иностранных дел Германии назвало пощечиной украинскому народу новое решение МОК по условному допуску россиян к международным соревнованиям.

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