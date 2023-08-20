Вице-премьер России заявил, что 'страна не в изоляции'. В ответ его назвали идиотом

Вице-премьер-министр России Дмитрий Чернышенко стал объектом насмешек и издевательств со стороны российский болельщиков заявив, что спорт РФ не находится в изоляции. В качестве примеров чиновник привел участие атлетов из страны-агрессора в различных азийских и южноамериканских турнирах.

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"У нас отсутствует какая-либо изоляция. Игры дружбы, Кубок Содружества по биатлону, "Игры вызова легенд", "Дети Азии", ралли "Шелковый путь" – все это форматы, которые доказали свою успешность. Здесь крайне важно, что мы принимаем участие в международных соревнованиях в рамках перекрестных российско-китайских годов, Играх стран Боливарианского альянса, Играх стран СНГ, где мы победили в командном зачете. Это было очень серьезное мероприятие", – сказал вице-премьер России в интервью ТАСС.

В ответ любители спорта из РФ назвали Чернышенко идиотом.

"Что он такое, чёрт возьми, несёт? Когда вице-премьер идиот, любого гражданина должно корёжить", – отмечают пользователи.

Юзеры советуют чиновнику такое вранье рассказывать в другом месте.

Перечень "престижнейших" турниров вызвал настоящую истерику у фанатов.

Российские любители спорта понимают, для кого в первую очередь сделал такие заявления Чернышенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа, в Минске завершились II Игры стран СНГ, которые проходили в столице Беларуси с 4 августа. Победу в медальном зачете выиграла сборная России, которая завоевала 288 наград, из них 149 золотых. При этом был засвечен истинный уровень турнира.

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