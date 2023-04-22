России впервые за границей позволили выступить с флагом и гимном. Появилось видео с международного турнира

Появилось видео с церемония открытия Игр Боливарианского альянса (ALBA Games), которые пройдут в столице Венесуэлы с 21 по 29 апреля. Это стало первым международным турниром с 24 февраля прошлого года, на который под своим флагом и национальной символикой была допущена Россия.

Видео дня

Российские атлеты под жидкие аплодисменты стадиона в Каракасе с триколорами прошли маршем в торжественной церемонии открытия.

Помимо России и принимающей стороны в соревнованиях участвуют атлеты из Кубы, Боливии, Никарагуа, Антигуа и Барбуды, Доминики, Гренады, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, а также Сент-Люсии.

48 российских спортсменов примут участие в соревнованиях по настольному теннису, боксу, художественной гимнастике, прыжкам на батуте, тяжелой атлетике, пляжному волейболу.

Недавно Международный олимпийский комитет рекомендовал разрешить международным федерация вернуть некоторых российских атлетов в качестве нейтральных.

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