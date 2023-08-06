В России опозорились с 'альтернативной Олимпиадой', засветив реальный уровень турнира

В Минспорта РФ назвали Игры стран СНГ одним из главных для России стартов в сезоне. Турнир с 4 по 14 августа проходит в Минске. В нем участвуют более 2 тысяч спортсменов представляющие 20 видов спорта из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистан. Также приглашены спортсмены, представляющие Бахрейн, Венесуэлу, Вьетнам, Египет, Иран, Кубу, Кувейт, Ливан, Малайзию, Монголию, ОАЭ, Оман и Пакистан.

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"Для многих, например, для представителей легкой атлетики России, которые семь лет не выступали на мировой арене, это международное событие – одно из самых первых. В некоторых дисциплинах уже поколение сменилось, и сейчас они приехали на международные соревнования и очень волнуются. Для России это сейчас один из главных стартов в спортивном сезоне", – сказал заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов.

В сети высмеяли уровень соревнований, прозванных "альтернативной Олимпиадой". Юзеры напомнили чиновнику, что накануне сборная Росии по гандболу выиграла со счетом 76:1.

"Ну, победители по жизни. Трепещите, антироссия, байден, рептилоиды, винни-пух и все-все-все", "Выигрывают у ноунеймов и радуются этому", "Пустые слова о пустом мероприятии", - стебутся фанаты.

Российские болельщики считают ужасными слова Морозова.

Поклонники спорта из РФ интересуются, это ли тот прорыв страны, про которых постоянно рассказывают из телевизора.

"Крайне увлекательно. Особенно, что легкая атлетика получила доступ к соревнованиям, где выступают юноши и девушки 2009-2010 годов рождения. А сильнейшие легкоатлеты России и Беларуси выступают на... чемпионате России. Зато такие пафосные речи вчера были, что все западные воротилы нам завидуют, специально убирают супермощных конкурентов и прочее брызганье слюной от бессилия", - комментируют интернет-пользователи.

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