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В России опозорились с "альтернативной Олимпиадой", засветив реальный уровень турнира

Максим Иншаков
Другие виды спорта
3 минуты
3,4 т.
В России опозорились с 'альтернативной Олимпиадой', засветив реальный уровень турнира

В Минспорта РФ назвали Игры стран СНГ одним из главных для России стартов в сезоне. Турнир с 4 по 14 августа проходит в Минске. В нем участвуют более 2 тысяч спортсменов представляющие 20 видов спорта из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистан. Также приглашены спортсмены, представляющие Бахрейн, Венесуэлу, Вьетнам, Египет, Иран, Кубу, Кувейт, Ливан, Малайзию, Монголию, ОАЭ, Оман и Пакистан.

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"Для многих, например, для представителей легкой атлетики России, которые семь лет не выступали на мировой арене, это международное событие – одно из самых первых. В некоторых дисциплинах уже поколение сменилось, и сейчас они приехали на международные соревнования и очень волнуются. Для России это сейчас один из главных стартов в спортивном сезоне", – сказал заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов.

В России опозорились с "альтернативной Олимпиадой", засветив реальный уровень турнира

В сети высмеяли уровень соревнований, прозванных "альтернативной Олимпиадой". Юзеры напомнили чиновнику, что накануне сборная Росии по гандболу выиграла со счетом 76:1.

"Ну, победители по жизни. Трепещите, антироссия, байден, рептилоиды, винни-пух и все-все-все", "Выигрывают у ноунеймов и радуются этому", "Пустые слова о пустом мероприятии", - стебутся фанаты.

В России опозорились с "альтернативной Олимпиадой", засветив реальный уровень турнира
В России опозорились с "альтернативной Олимпиадой", засветив реальный уровень турнира
В России опозорились с "альтернативной Олимпиадой", засветив реальный уровень турнира

Российские болельщики считают ужасными слова Морозова.

В России опозорились с "альтернативной Олимпиадой", засветив реальный уровень турнира

Поклонники спорта из РФ интересуются, это ли тот прорыв страны, про которых постоянно рассказывают из телевизора.

"Крайне увлекательно. Особенно, что легкая атлетика получила доступ к соревнованиям, где выступают юноши и девушки 2009-2010 годов рождения. А сильнейшие легкоатлеты России и Беларуси выступают на... чемпионате России. Зато такие пафосные речи вчера были, что все западные воротилы нам завидуют, специально убирают супермощных конкурентов и прочее брызганье слюной от бессилия", - комментируют интернет-пользователи.

В России опозорились с "альтернативной Олимпиадой", засветив реальный уровень турнира
В России опозорились с "альтернативной Олимпиадой", засветив реальный уровень турнира
В России опозорились с "альтернативной Олимпиадой", засветив реальный уровень турнира
В России опозорились с "альтернативной Олимпиадой", засветив реальный уровень турнира
В России опозорились с "альтернативной Олимпиадой", засветив реальный уровень турнира
В России опозорились с "альтернативной Олимпиадой", засветив реальный уровень турнира
В России опозорились с "альтернативной Олимпиадой", засветив реальный уровень турнира

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