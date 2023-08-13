'Это реалии правления Путина'. Российская 'супергойда' вместо Олимпиады вызвала истерику в сети

В воскресенье, 13 августа, в Минске завершились II Игры стран СНГ, которые проходили в столице Беларуси с 4 августа. Победу в медальном зачете выиграла сборная России, которая завоевала 288 наград, из них 149 золотых.

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Второй стала Беларусь (48-78-110), третьей Узбекистан (28-25-52). Ставший четвертым Азербайджан взял лишь 10 золотых наград.

Такой "невероятный триумф" и "супергойда" вызвали издевательства и истерику у российских болельщиков. Фанаты интересуются, почему с такого "значимого события" не было ни одной трансляции по телевидению.

Юзеры со стебом предлагают срочно провести встречу в Кремле и наградить всех победителей "аналога Олимпиады" китайскими "Москвичами".

Болельщики делают вывод, что Путин скатил Россию с участия в Олимпийских играх до первенства СНГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России опозорились с "альтернативной Олимпиадой", засветив реальный уровень турнира.

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