Бывший чемпион мира в супертяжелом весе возмутился заявлению мэра Парижа Анн Идальго, которая выступила против участия спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаде-2024. Депутат Государственной думы в ответ выступил с традиционными для РФ агрессивными и воинственными нападками в адрес европейцев.

В комментарии порталу Sport24 Валуев не нашел ничего лучшего, кроме как вспомнить о войне Российской империей и Францией. Бывший боксер и приспешник режима Владимира Путина раскритиковал Идальго, назвав ее слова негостеприимным и пригрозив очередным нападением на Париж и убийствами французов.

"Очень гостеприимное высказывание от французов! Ну что я могу ответить на это? Могу только их всех поздравить с 210-летием вступления русской армии в Париж. 31 марта 1814 года наши войска навестили их со всей русской душой! Больше сказать нечего", – сказал Валуев.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова со словами "еще одно такое заявление..." набросилась с угрозами на Анн Идальго. А спикер Кремля Дмитрий Песков со словами "исчадие ада" прокомментировал участие спортсменов из РФ на ОИ-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала нейтральных российских спортсменов "командой бомжей". А чемпион Сеула-88 Михаил Мамиашвили обозвал Международный олимпийский комитет (МОК) "кучкой сектантов, негодяев, жуликов".

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