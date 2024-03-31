'Еще одно такое заявление, и...' Захарова сказала, что сделает с Францией, ответив мэру Парижа на ее слова о россиянах на Олимпиаде-2024

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила санкциями мэру Парижа в ответ на ее слова о российских спортсменах. Анн Идальго в ходе поездки в Киев заявила, что атлетам России и Беларуси не будут рады на Олимпиаде-2024, которая состоится с 26 июля по 11 августа.

Несколько дней назад МОК допустил россиян, прошедших квалификацию, к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе при соблюдении строгих условий.

"Как думаете, может, нам подобрать какую-нибудь французскую продукцию, которая широко представлена сейчас в России, и заявить, что "ей будут не рады"? Пока французские товары не маркируются наклейкам "нам не рады в Москве", но я знаю, что наших активистов не остановить, если они такое решение примут. Еще одно такое заявление, и представители французского бизнеса пойдут брать штурмом мэрию Парижа вслед за фермерами. У нас огромный выбор того, чем ряд французских товаров можно заменить", – написала дипломат у себя в Telegram-канале.

Также Захарова напомнила, что ровно 210 лет назад, 31 марта 1814 года, Париж был взят русской армией.

"Мэра Парижа Анн Идальго и всю русофобскую прослойку нынешних французских властей от души с праздником! В свое время их предшественники не оценили миролюбия России и жестоко за это поплатились. Мы за мир и сотрудничество, но на равноправной основе. Мы высоко ценим наш уникальный опыт взаимодействия с Францией в лучших его проявлениях, но кто к нам сунется, тот…" – добавила Захарова.

Российские болельщики высмеяли такой пассаж от своей соотечественницы.

"Машка, нанеси удар первой – откажись от французского алкоголя", "Маша, ты перестала пить французский коньяк по утрам?" – стебутся юзеры.

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