Валиева расплакалась после выступления на Олимпиаде-2022. Видео

Российская фигуристка Камила Валиева не смогла сдержать эмоций после короткой программы на Олимпийских играх-2022 года. Спортсменка расплакалась, как только окончила свое выступление.

15-летняя Валиева, несмотря на сотни телекамер, которые были на нее направлены, не скрыла своих чувств.

Отметим, что в прокате россиянка сделала тройной аксель, тройной флип, а также каскад тройной лутц – тройной тулуп во второй половине программы.

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Во время исполнения акселя фигуристка совершила степ-аут (споткнулась при приземлении и подставила вторую ногу), однако это все равно позволило ей с первого места выйти в произвольную программу с общей оценкой 82,16 балла.

Сражение за олимпийские медали начнется 17 февраля в 12:00 по киевскому времени. Валиева выступит последней.

Украина в эту часть соревнований не пробилась. Единственная представительница нашей сборной Анастасия Шаботова заняла последнее, 30-е место (48,68 балла).

Отметим, что в случае завоевания Валиевой медали, организаторы турнира откажутся от цветочной церемонии и вручения наград. Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК) так как с Валиевой не сняты обвинения в употреблении допинга.

Напомним, в анализе 15-летней спортсменки из Казани обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Положительную допинг-пробу взяли 25 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге, а проанализировали в лаборатории в шведском Стокгольме.

Об этом стало известно 8 февраля, из-за чего было отложено награждение призеров командных соревнований Игр-2022. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), как и полагается по процедуре, в тот же день отстранило Валиеву от соревнований. Девушка сразу же подала апелляцию, и на следующий день, 9 февраля Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА снял временное отстранение с Камилы.

Позже МОК и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовали отстранить россиянку от олимпийского турнира. Однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) позволил девушке продолжить выступления.

При этом врач Игорь Завьялов объяснил, что за допинг нашли у Валиевой. Триметазидин является запрещенным с 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России объяснили оправдание фигуристки Валиевой. На днях журналист из США высказался о деле Валиевой, а в РФ назвали скандал заговором спецслужб.

Сама Камила, комментируя скандал, не смогла сдержать слез во время интервью.