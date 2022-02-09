Спортивный врач объяснил, что за допинг нашли у Валиевой на Олимпиаде-2022

Спортивный врач Игорь Завьялов, комментируя новость о положительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой, отметил, что триметазидин является допингом с 2014 года. Этот препарат используется для профилактики стенокардии и при других сосудистых заболеваний.

Также данное активное вещество применяется в психотерапии.

"Но он, как и мельдоний, не оказывает на тренировочный процесс и результаты спортсмена вообще никакого эффекта", – цитирует заслуженного тренера России sport24.

По мнению российского доктора, этот факт необходимо было отстаивать еще до того, как триметазидин внесли в список запрещенных препаратов. Завьялов считает, что представители РФ совершили большую ошибку, не сделав это.

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Кроме того Игорь надеется, что все это недоразумение и 15-летнюю спортсменку не буду наказывать.

Напомним, что по сообщению СМИ триметазидин в допинг-пробах Валиево был обнаружены в "ничтожно малой" дозе.

Ситуация серьезно осложняется тем, что Валиевой 15 лет. По правилам Антидопингового кодекса, спортсмены младше 16 лет не могут быть признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.

9 февраля в ситуации целый день разбирались спортивные юристы. Решение будет озвучено в четверг, 10 февраля. ​ ​

​ ​Напомним, что из-за сложившейся ситуации, сборной Олимпийского комитета России (ОКР) отложили вручение "золота" Олимпиады-2022 в командном турнире

Депутат Государственной думы России Ирина Роднина заявила, что это очень больно и обидно. Трехкратная олимпийская чемпионка не смогла сдержать эмоций.

По словам 72-летней россиянки, если это окажется правдой, то Валиеву не стоит называть спортсменкой, так как она является нарушительницей всех законов России.

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