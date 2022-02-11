В России назвали заговором спецслужб допинг-скандал с фигуристкой Валиевой на Олимпиаде-2022

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала происками западных спецслужб скандал вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. 15-летняя спортсменка, ставшая чемпионкой в командном турнире, попалась на употреблении запрещенных препаратов.

Комментируя ситуацию с фигуристкой, Матвиенко не признала вину Валиевой, а начала рассуждать о заговоре. В частности, она назвала сомнительной ситуацию с допинг-пробой фигуристки, сообщает ТАСС.

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"Почему под ударом оказывается наша совсем юная 15-летняя звездочка, под сомнение ставится золотая олимпийская медаль, если речь идет о пробе, которая вообще не относится к периоду проведения Олимпийских игр? Почему результаты декабрьской пробы озвучили сразу после завершения командных соревнований фигуристов, в которых наша сборная одержала убедительную победу, а не в конце, скажем, прошлого года, не месяц назад? Мы понимаем сейчас, что за всем этим начинают угадываться манипуляции спецслужб – понятно, каких", – заявила спикер СФ РФ.

Отметим, что 11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что положительной оказалась проба Камилы, взятая у нее 25 декабря 2021 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) с апелляцией на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять с Валиевой временное отстранение на участие в соревнованиях.

При этом согласно Антидопинговому кодексу российскую фигуристку не могут признать виновной из-за того, что ей еще не исполнилось 16 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков нелепо оправдал допинг-скандал с Камилой Валиевой на Олимпиаде-2022.