Едва не упала: россиянка Валиева после допинг-скандала выиграла короткую программу на Олимпиаде-2022

Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине. 15-летняя спортсменка, угодившая в допинг-скандал, захватила лидерство в первенстве за медали, набрав 82,16 балла.

Валиева получила самую высокую оценки среди 25 финалисток, несмотря на то, что едва не упала после выполнения первого же элемента. Но благодаря чистому прокату в дальнейшем и сложности программы россиянка сумела компенсировать ошибку и занять первое место.

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Вторую строчку завоевала еще одна россиянка, Анна Щербакова, набравшая 80,20 баллов. Третьей стала представительница Японии Каори Сакамото (79,84).

Теперь спортсменкам предстоит выступить в произвольной программе, где и будут разыграны олимпийские медали в женском одиночном катании. Соревнования пройдут в четверг, 17 февраля.

Отметим, что в случае завоевания Валиевой медали, организаторы турнира откажутся от цветочной церемонии и вручения наград. Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК) так как с Валиевой не сняты обвинения в употреблении допинга.

Напомним, в анализе 15-летней спортсменки из Казани обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Положительную допинг-пробу взяли 25 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге, а проанализировали в лаборатории в шведском Стокгольме.

Об этом стало известно 8 февраля, из-за чего было отложено награждение призеров командных соревнований Игр-2022. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), как и полагается по процедуре, в тот же день отстранило Валиеву от соревнований. Девушка сразу же подала апелляцию, и на следующий день, 9 февраля Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА снял временное отстранение с Камилы.

Позже МОК и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовали отстранить россиянку от олимпийского турнира. Однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) позволил девушке продолжить выступления.

При этом врач Игорь Завьялов объяснил, что за допинг нашли у Валиевой. Триметазидин является запрещенным с 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России объяснили оправдание фигуристки Валиевой. На днях журналист из США высказался о деле Валиевой, а в РФ назвали скандал заговором спецслужб.

Сама Камила, комментируя скандал, не смогла сдержать слез во время интервью.