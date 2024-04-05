Россию на Олимпиаде-2024 будет представлять 'команда иноагентов'

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскритиковал теннисистов, которые собираются выступить на Играх-2024 в Париже в нейтральном статусе. Он фактически обвинил спортсменов в предательстве и назвал их "командой иноагентов", которые не поддерживают политику режима Владимира Путина.

Об этом Поздняков написал в своем Telegram-канале. Глава ОКР раскритиковал теннисистов за их позицию в отношении преступной войны РФ против Украины, а также за то, что те зарабатывают деньги за рубежом и стараются себя не ассоциировать с российским террористическим государством.

"Не соглашусь с определением "команда бомжей" конкретно в случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что "играют за себя", осуждают политику своей страны и СВО (так в РФ позорно называют войну против Украины – ред.). Так что правильнее, с моей точки зрения, – "команда иноагентов". Искренне, с уважением, отношусь к достижениям мастеров на кортах, но с человеческой и гражданской точек зрения наши подходы к сложившейся ситуации диаметрально противоположны", – заключил Поздняков.

Ранее стало известно, что представители сборной России по плаванию не выступят на Олимпийских играх 2024 года. А главный тренер команды Сергей Чепик назвал ОИ турниром "стран НАТО и их приспешников".

Как сообщал OBOZ.UA, об отказе выступить на Олимпиаде-2024 заявили российские гребцы. А гауляйтер Крыма Сергей Аксенов приказал спортсменам с оккупированного полуострова отказаться от поездки в столицу Франции.

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