В РФ пожаловались на унижение от МОК и назвали бан ''испытанием для мирового спорта''

Президент Всероссийской федерации плавания (ВРП) Владимир Сальников выступил категорически против участия спортсменов из РФ без флага и гимна на международных соревнованиях. Он назвал требования Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску атлетов из страны-агрессора унизительными.

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Об этом Сальников заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Он добавил, что россиянам необходимо создавать собственные альтернативы мировым соревнованиям, а также назвал ситуацию с отстранением РФ "испытанием для мирового спорта".

"Мы не можем идти на условия МОК, которые просто унизят нас до уровня плинтуса. И мы потеряем все то, что дает спорт: уверенность в своих силах, в том, что человек готов раздвигать границы ранее возможного. Человек, который встал на пьедестал, – это победитель, который превозмог себя и своих соперников. И это действительно уникальное событие. Я считаю, что если на чужом празднике, который раньше был общим, нас не хотят видеть, то надо создать свой праздник. Это, конечно, большое испытание для мирового спорта", – сказал Сальников.

Напомним, МОК рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также командных видов спорта. МИД Германии назвал это решение пощечиной украинском народу.

Как сообщал OBOZREVATEL, трехкратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Ирина Роднина гневно отреагировала на планы Германии не выдавать визы спортсменам из РФ для участия в соревнованиях на территории страны.

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