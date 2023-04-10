''Последние отрыжки'': чемпионка ОИ из РФ разъярилась из-за планов Германии не допускать спортсменов из России

Трехкратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Ирина Роднина гневно отреагировала на планы Германии не выдавать визы спортсменам из РФ для участия в соревнованиях на территории страны. Депутатка "Единой России" повторила традиционный для агрессоров штамп о спорте вне политики.

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Об этом Роднина заявила в комментарии изданию "Спорт-Экспресс". Бывшая фигуристка назвала заявление немецкого МИДа о подобных намерениях отрыжкой, а самих немецких политиков больными людьми. Также она пожаловалась на ущемления прав российских спортсменов.

"Мне кажется, это не просто развитие болезни, а уже последние отрыжки. МОК – международная неправительственная организация. Как правительства не могут ничего указывать МОК, так и МОК – им. МОК работает в согласовании с международными федерациями, особенно с олимпийскими. Ни разу за всю свою жизнь не видела, чтобы кто-то принимал положительные решения для россиян или в свое время спортсменов из Советского Союза. В лучшем случае не нарушают международное право", – сказала Роднина.

Напомним, МОК рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также командных видов спорта. МИД Германии назвал это решение пощечиной украинском народу.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что требования МОК по допуску РФ "не укладываются в голове у нормального человека".

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