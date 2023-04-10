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"Последние отрыжки": чемпионка ОИ из РФ разъярилась из-за планов Германии не допускать спортсменов из России

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
2,8 т.
'Последние отрыжки': чемпионка ОИ из РФ разъярилась из-за планов Германии не допускать спортсменов из России

Трехкратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Ирина Роднина гневно отреагировала на планы Германии не выдавать визы спортсменам из РФ для участия в соревнованиях на территории страны. Депутатка "Единой России" повторила традиционный для агрессоров штамп о спорте вне политики.

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Об этом Роднина заявила в комментарии изданию "Спорт-Экспресс". Бывшая фигуристка назвала заявление немецкого МИДа о подобных намерениях отрыжкой, а самих немецких политиков больными людьми. Также она пожаловалась на ущемления прав российских спортсменов.

''Последние отрыжки'': чемпионка ОИ из РФ разъярилась из-за планов Германии не допускать спортсменов из России
 

"Мне кажется, это не просто развитие болезни, а уже последние отрыжки. МОК – международная неправительственная организация. Как правительства не могут ничего указывать МОК, так и МОК – им. МОК работает в согласовании с международными федерациями, особенно с олимпийскими. Ни разу за всю свою жизнь не видела, чтобы кто-то принимал положительные решения для россиян или в свое время спортсменов из Советского Союза. В лучшем случае не нарушают международное право", – сказала Роднина.

''Последние отрыжки'': чемпионка ОИ из РФ разъярилась из-за планов Германии не допускать спортсменов из России

Напомним, МОК рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также командных видов спорта. МИД Германии назвал это решение пощечиной украинском народу.

''Последние отрыжки'': чемпионка ОИ из РФ разъярилась из-за планов Германии не допускать спортсменов из России

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что требования МОК по допуску РФ "не укладываются в голове у нормального человека".

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