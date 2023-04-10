В Германии придумали, как не пустить россиян на международные соревнования, напомнив о преступлениях Путина

Германия готова отказать российским спортсменам в выдаче виз, необходимых для участия в соревнованиях на территории страны. Таким образом союзники Украины намерены отреагировать на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску атлетов из РФ.

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Об этом заявила министр внутренних дел Германия Нэнси Фезер, пишет сайт Berliner Morgenpost. Она назвала решение МОК позорным, напомнив о том, что российский диктатор Владимир Путин использует спортивные соревнования в целях собственной пропаганды.

"Страны, в которых проходят крупные спортивные мероприятия, не бессильны. Мы можем контролировать, могут ли россияне действительно принимать участие, выдавая визы. Если мы организуем международные соревнования в Германии, то сможем действовать соответствующим образом. Предложить поджигателю войны Путину сцену для пропаганды – означает предать все ценности спорта. МОК должен предотвратить этот катастрофический сигнал о возможном бойкоте Украины. Для украинских спортсменов совершенно неприемлемо встречаться со спортсменами, которые соревнуются за страну, убивающую так много мирных жителей Украины", – отметила Фезер.

Ранее в МИД Германии назвали пощечиной всем украинцам рекомендации МОК допустить российских спортсменов к международным турнирам.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что требования МОК по допуску РФ "не укладываются в голове у нормального человека".

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