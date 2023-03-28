МВД Германии: решение МОК – это пощечина украинскому народу

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер прокомментировала решение МОК допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе до международных соревнований. По словам главы МВД, международный спорт должен безоговорочно осудить жестокую агрессивную войну России.

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"Решение МОК — это пощечина украинскому народу. Он заслуживает солидарности международного спорта. Меньшее, на что Украина может рассчитывать, так это на четкую позицию. Это возможно только при полном исключении российских и белорусских спортсменов. Тот факт, что МОК не хочет допускать представителей российских вооруженных сил или команд, является лишь абсолютным минимумом, которого недостаточно", - говорится в Twitter ведомства.

По мнению Фезер, у России нет никаких причин возвращаться в мировой спорт.

"Путин продолжает свою преступную войну с ужасающей жестокостью против мирных жителей Украины. Российские военные ежедневно убивают бесчисленное количество украинцев, в том числе спортсменов. Олимпийские игры не проходят в вакууме", - заявила немецкая чиновница.

Фезер уверена, что любой, кто позволяет воинствующей России использовать международные соревнования для своей пропаганды, наносит ущерб олимпийским идеалам мира и международного взаимопонимания.

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