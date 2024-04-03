В Кремле выдали чушь об узурпации МОК "права на спорт"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) и его президента Томаса Баха за призывы к национальным федерациям не отправлять спортсменов на "Игры дружбы" в Россию в сентябре нынешнего года. Спикер диктатора Владимира Путина обвинил организацию в узурпации власти.

Об этом Песков заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Соучастник военных преступлений России в Украине повторил традиционные нарративы Кремля о политизации спорта, а также приписал МОК попытки развалить олимпийское движение санкциями в отношении россиян.

"Мы не можем согласиться, конечно же, с отношением господина Баха к планам России проведения крупных спортивных мероприятий, это такая узурпация права на спорт, на дух спорта. Она неприемлема – неприемлема ни для кого. Нежелание руководства Международного олимпийского комитета отмежеваться от политики – вот что наносит главный ущерб олимпийскому движению", – сказал Песков.

Ранее олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова обвинила МОК в унижении россиян и отношении к ним "как ко второму сорту". А глава федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили обозвал МОК "кучкой сектантов, негодяев, жуликов".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно об отказе российских гребцов участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. А гауляйтер Крыма Сергей Аксенов приказал спортсменам с оккупированного полуострова отказаться от поездки в столицу Франции.

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