Украинский дзюдоист высказался о своей дисквалификации на Олимпиаде-2020

Украинский дзюдоист Кеджау Ньябали выразил несогласие с решением судей дисквалифицировать его во время схватки с Далатом Бобоновым на Олимпиаде-2020. Наш спортсмен был наказан за якобы запрещенный прием.

В комментарии Суспільне Спорт Ньябали отметил, что ему обидно вылететь из турнира таким образом. Кроме того, он обвинил судей в предвзятости.

"Не думаю, что сделал какую-то ошибку. Сделал обычный прием, не делал никакого "залома" на локоть, я шел на плечо. Не понимаю.Он просто закричал, и мне кажется, что это сыграло на судей. Что я ему делал болевой прием со стойки. Но я не делал ничего такого, делал обычный подхват. Не согласен с решением судей. Так заканчивать соревнования... Плакать будем дома, уже все", – сказал Ньябали.

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Напомним, украинская дзюдоистка Дарья Белодед первой в нашей олимпийской сборной стала медалисткой Игр в Токио. В весовой категории до 48 кг спортсменка завоевала "бронзу".

Как сообщал OBOZREVATEL, Дарья Белодед рассказала о том, что возьмет временную паузу после Олимпиады-2020. Она также отметила, что не сразу приняла тот факт, что не смогла пробиться в финал Игр.