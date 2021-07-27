Белодед о 'бронзе' Олимпиады-2020: сначала мне было трудно это принять

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед, которая завоевала "бронзу" Олимпийских игр в Токио, призналась, что не сразу поняла важность своего успеха. Она также подчеркнула, что невероятно тронута поддержкой украинских болельщиков.

Об этом сама дзюдоистка рассказала в эфире канала UA:Перший. Белодед заявила, что не придавала значения тому, что еще до старта соревнований на нее "повесили" медаль. По словам спортсменки, до начала турнира она фактически находилась в изоляции.

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"Я приехала на Олимпиаду за 10 дней до старта и меня никто не трогал. Меня не волновало, делают ли на меня ставки, это была фактически изоляция. Прошло несколько дней и сейчас я понимаю, что эта историческая медаль для всего спорта Украины. Сначала мне было трудно это принять, потому что я, конечно, рассчитывала на "золото". Но когда с каждого уголка Украины меня начали поздравлять, отмечать в социальных сетях, то сразу понимаешь, насколько это важно для страны", – сказала Белодед.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дарья Белодед стала первой медалисткой Олимпиады-2020. По состоянию на 27 июля в активе нашей сборной три награды. После Белодед "бронзу" завоевали фехтовальщик Игорь Рейзлин и представители стрельбы из пневматического пистолета Елена Костевич и Олег Омельчук.