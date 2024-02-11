'Украинские катапульты'. Боец из Киева показал американцам 'самое опасное оружие в мире' после победы в UFC. Видео

Украинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Игорь Потеря (20-5) дал огненное интервью после сенсационной победы над Робертом Брычеком (17-5) из Польши. Поединок основного карда на турнире UFC Fight Night 236 в Лас-Вегасе (США) завершился решением судей: 30-27, 30-27 и 29-28.

Во время своего флеш-интервью в октагоне Игорь выдал знаменитую фразу Александра Усика, а также назвал свои руки самым опасным оружием.

"I'm feel, I'm very feel. Остерегайся, чемпион. Знаешь что это? Это самое опасное оружие в мире [показывает кулаки - ред.] Украинские катапульты. Я молод, я голоден, я хорош, и никто не может победить меня в этой весовой категории. И однажды стану чемпионом UFC в среднем весе. Спасибо" – сказал украинец.

Как сообщал OBOZ.UA, в своем прошлом поединке Потеря нокаутом во втором раунде уступил дебютанту Родольфо Беллато (2-1-0) из Бразилии.

14 мая прошлого года Потеря (20-4) потерпел разгромное поражение в США. На турнире UFC в Шарлотт 26-летний киевлянин был нокаутирован новозеландцем Карлосом Ульбергом (9-1).

22 января Потеря добыл первую победу в промоушене. На турнире UFC 283 в Рио-де-Жанейро 26-летний киевлянин эффектно разобрался с местным экс-чемпионом Маурисио Руа (27-14-1).

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