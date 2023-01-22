Украинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Игорь Потеря (20-3) добыл первую победу в промоушене. На турнире UFC 283 в Рио-де-Жанейро 26-летний киевлянин эффектно разобрался с местным экс-чемпионом Маурисио Руа (27-14-1).

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Потеря с первых секунд захватил инициативу в октагоне и раз за разом попадал по сопернику. Руа ничего не мог поделать с мощными ударами в голову и уже в середине 1-го раунда ушел в глухую защиту.

Развязка наступила в конце 5-минутки, когда правый хук вырубил оппонента. Руа упал на настил, Игорь бросился его добивать, после чего рефери прекратил поединок.

Потеря посвятил свою победу погибшему на войне с Россией Максиму Регбисту Яловцову, который был фанатом "Динамо" и чемпионом Украины про греплингу.

"Так, действительно, я готовил этот правый боковой, потому что тот залезал под него очень часто. Все получилось. Спасибо моим тренерам. Слава Украине! Героям Слава! Слава ВСУ! Украина, я тебя люблю!" – сказал Потеря во время флеш-интервью в ринге.

Свой прошлый бой в UFC Потеря проиграл Николае Негумеряну.

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