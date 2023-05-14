Украинский боец UFC проиграл нокаутом на второй минуте боя, не сделав ни одного удара. Видео

Украинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Игорь Потеря (20-4) потерпел разгромное поражение в США. На турнире UFC в Шарлотт 26-летний киевлянин был нокаутирован новозеландцем Карлосом Ульбергом (9-1).

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Поединок в полутяжелом весе изначально складывался неудачно для нашего соотечественника. С первых минут складывалось впечатление, что Игорь вышел в октагон не имея никакой тактики. Две первые минуты встречи украинце просто "танцевал" напротив соперника делая обманные выпады.

В ответ Ульберг несколько раз мощно проверил украинца ударами ногой по корпусу. Под конец 2-й минуты Потеря выбросил оверхэнд и попытался сделать тейкдаун, но боец из Новой Зеландии легко ушел от захвата, контратаковав по затылку Игоря.

Этот удар потряс Потерю, он упал, а Ульберг бросился на добивание. Рефери сразу остановил бой, присудив поражение нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 января Потеря (20-3) добыл первую победу в промоушене. На турнире UFC 283 в Рио-де-Жанейро 26-летний киевлянин эффектно разобрался с местным экс-чемпионом Маурисио Руа (27-14-1).

Потеря посвятил свою победу погибшему на войне с Россией Максиму Регбисту Яловцову, который был фанатом "Динамо" и чемпионом Украины про греплингу.

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