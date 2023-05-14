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Украинский боец UFC проиграл нокаутом на второй минуте боя, не сделав ни одного удара. Видео

Максим Иншаков
Другие виды спорта
1 минута
6,2 т.
Украинский боец UFC проиграл нокаутом на второй минуте боя, не сделав ни одного удара. Видео

Украинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Игорь Потеря (20-4) потерпел разгромное поражение в США. На турнире UFC в Шарлотт 26-летний киевлянин был нокаутирован новозеландцем Карлосом Ульбергом (9-1).

Видео дня

Поединок в полутяжелом весе изначально складывался неудачно для нашего соотечественника. С первых минут складывалось впечатление, что Игорь вышел в октагон не имея никакой тактики. Две первые минуты встречи украинце просто "танцевал" напротив соперника делая обманные выпады.

Украинский боец UFC проиграл нокаутом на второй минуте боя, не сделав ни одного удара. Видео

В ответ Ульберг несколько раз мощно проверил украинца ударами ногой по корпусу. Под конец 2-й минуты Потеря выбросил оверхэнд и попытался сделать тейкдаун, но боец из Новой Зеландии легко ушел от захвата, контратаковав по затылку Игоря.

Украинский боец UFC проиграл нокаутом на второй минуте боя, не сделав ни одного удара. Видео

Этот удар потряс Потерю, он упал, а Ульберг бросился на добивание. Рефери сразу остановил бой, присудив поражение нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 января Потеря (20-3) добыл первую победу в промоушене. На турнире UFC 283 в Рио-де-Жанейро 26-летний киевлянин эффектно разобрался с местным экс-чемпионом Маурисио Руа (27-14-1).

Потеря Руа

Потеря посвятил свою победу погибшему на войне с Россией Максиму Регбисту Яловцову, который был фанатом "Динамо" и чемпионом Украины про греплингу.

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