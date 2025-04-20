Украинская гимнастка выиграла 'золото' на Кубке мира и ушла с награждения, чтобы не фотографироваться с россиянкой и белоруской. Видео

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук выиграла золотую медаль в упражнениях с обручем на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, проходящем в Баку, Азербайджан. Она набрала 29,250 баллов, опередив бывшую россиянку Веру Туголукову, которая сейчас представляет Кипр, и соревновавшуюся под нейтральным флагом белорусскую спортсменку Анастасию Салос.

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Во время награждения 16-летняя киевлянка отказалась от совместных фото с соперницами, развернулась, и покинула церемонию. Таким образом наша соотечественница показала свое отношение к представительницам государств, поддерживающих агрессию России против Украины.

Добавим, что Онофрийчук также завоевала "серебро" в многоборье, где победила Туголукова. "Бронзу" в этой категории получила белорусская спортсменка Алина Гарнасько.

Ранее Онофрийчук одержала победу в индивидуальном многоборье на Кубке мира в столице Болгарии. 16-летняя киевлянка набрала 114,450 балла и опередила всех соперниц. После триумфального выступления камеры на трибунах сняли реакцию главного тренера сборной Украины Ирины Дерюгиной.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 апреля украинки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина завоевали серебряные медали на Кубка мира по артистичному (синхронному) плаванию в Египте, после чего отказались участвовать в совместной фотосессии с нейтральными спортсменками из России. Во время церемонии награждения харьковчанки покинули пьедестал, проигнорировав просьбы организаторов встать рядом с россиянками.

До этого юный украинский каратист Евгений Мельник отказался фотографироваться с российским участником во время соревнований в испанской Гвадалахаре. 13-летний киевлянин увидел, что в его весовой категории принимает участие парень из России и сознательно решил не делать общий снимок, позже объяснив свое решение.

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