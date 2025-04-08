Украинский медалист отказался встать рядом с россиянином и ушел с церемонии награждения на турнире по каратэ в Испании. Видео

Евгений Мельник – бронзовый призер юношеского турнира по каратэ в Гвадалахаре, Испания , отказался пожимать руку и делать совместное фото с российским спортсменом, выступающим под нейтральным флагом. 13-летний воспитанник клуба "Сегун" покинул пьедестал, несмотря на просьбы организаторов остаться и выполнить традиционное фото.

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Характерным жестом Евгений показал, что не собирается иметь ничего общего с представителем страны-террориста.

Это был первый международный успех для Евгения, который занял третье место в категории до 45 кг среди юношей 12–13 лет.

Видеозапись инцидента быстро набрала популярность в соцсетях, собрав миллионы просмотров и вызвав широкое обсуждение.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале декабря прошлого года после награждения на этапе Юношеской Лиги по каратэ в Венеции обладательница второго места Мария Гнесь (Черновцы, клуб "Leader") и бронзовый призер Анна Ващишин (Львов, клуб "Юнион") отказались участвовать в общей фотосессии с россиянкой Вероникой Гашниковой, выигравшей соревнование в весовой категории до 53 кг.

После торжественной церемонии награждения фотограф попросил девушек собраться на одном месте на подиуме для совместного снимка. 15-летняя Гнесь молча развернулась и ушла, показав жестом, что не собирается разделять подиум с представительницей РФ.

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