Украинские чемпионки мира отказались становиться рядом с российскими спортсменками и ушли с пьедестала почета на Кубке мира по артистичному плаванию. Видео

Украинки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина завоевали серебряные медали на Кубка мира по артистичному (синхронному) плаванию в Египте, после чего отказались участвовать в совместной фотосессии с нейтральными спортсменками из России. Во время церемонии награждения харьковчанки покинули пьедестал, проигнорировав просьбы организаторов встать рядом с россиянками.

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Эпизод произошёл в Сома-Бей в первый день второго этапа Кубка мира. 17-летняя Мошинская и 19-летняя Шмонина выступали в технической программе дуэтов и набрали 261.6125 балла, что позволило им занять второе место. Это первый в карьере подиум для украинского дуэта в данной дисциплине на уровне Кубка мира.

Несмотря на юный возраст, Дарья (17 лет) и Анастасия (19 лет) имеют внушительный послужной список. В 2022 году они стали чемпионками мира в произвольной программе комби и хайлайте, а в 2024-м завоевали золото и серебро на юниорском чемпионате мира в дуэтах.

Кроме того, это уже вторая награда Дарьи Мошинской на этапе в Египте — ранее она также стала серебряным призёром в технической программе солисток.

Как сообщал OBOZ.UA, летом 2022-года Мошинская, завоевав две золотые медали на чемпионате мира по водным видам спорта, стала самой молодой медалисткой за всю историю выступлений нашей страны на подобных мировых первенствах.

Отметим, что ранее юный украинский каратист Евгений Мельник отказался фотографироваться с российским участником во время соревнований в испанской Гвадалахаре. 13-летний киевлянин увидел, что в его весовой категории принимает участие парень из России и сознательно решил не делать общий снимок, позже объяснив свое решение.

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